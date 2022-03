Ski alpin: Odermatt gewinnt Gesamtweltcup - Kilde holt Abfahrts-Kugel

Der 24-jährige Schweizer fuhr am Mittwoch in der letzten Abfahrt des Winters beim Weltcup-Finale im französischen Courchevel/Meribel beim Sieg des Österreichers Vincent Kriechmayr auf den zweiten Platz und kann damit drei Rennen vor Saisonende nicht mehr von der Spitze verdrängt werden.

Odermatt gewinnt Gesamtweltcup - Kilde Abfahrts-König

Kriechmayr siegt

Am Donnerstag geht es in Frankreich mit den Super-G-Rennen weiter, ehe nach dem Team-Event am Freitag am Wochenende jeweils ein Riesenslalom sowie Slalom auf dem Programm stehen.