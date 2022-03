NHL: Russland-Star Alexander Owetschkin schreibt Geschichte und überflügelt Jaromir Jagr

Der Russe von den Washington Capitals überflügelte beim 4:3-Sieg nach Penaltyschießen gegen die New York Islanders mit seinem 767. Tor den Tschechen Jaromir Jagr.

Owetschkin ist nun in der ewigen Torschützenliste der NHL alleiniger Dritter hinter den Eishockey-Ikonen Wayne Gretzky (894) und Gordie Howe (801). (NEWS: Alles Wichtige zur NHL)

Pfiffe für Owetschkin wegen Ukraine-Krieg

Er war zuletzt wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin seit Beginn des Krieges in der Ukraine bei Auswärtsspielen der Capitals in Kanada ausgepfiffen und öffentlich kritisiert worden. Bei Partien in Washington hat sich die Zuneigung der Anhänger offensichtlich nicht verändert. (DATEN: Tabellen der NHL)