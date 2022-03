NHL: Draisaitl gewinnt Duell gegen Seider und Greiss

Draisaitl holt dritten Sieg in Serie. © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/ETHAN MILLER

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl kommt mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL immer besser in Fahrt. Die Oilers holten durch das 7:5 gegen die Detroit Red Wings mit den deutschen Profis Moritz Seider und Thomas Greiss ihren dritten Sieg in Folge. Draisaitl steuerte zwei Torvorlagen bei, mit nun 83 Punkten ist der gebürtige Kölner drittbester Scorer dieser Saison.