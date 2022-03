Anzeige

NBA: Kyrie Irving mit Rekord-Show nach Impf-Strafe

Kyrie Irving meldet sich bei den Brooklyn Nets mit einer unglaublichen Leistung zurück. Nach dem nächsten Impf-Wirbel sorgt er für einen sportlichen Rekord.

Der umstrittene NBA-Superstar Kyrie Irving hat sich nach dem neuesten Wirbel mit einem Rekord zurückgemeldet.

Beim 150:108 gegen die Orlando Magic um die deutschen Brüder Franz und Moritz Wagner legte der Point Guard der Brooklyn Nets 60 Punkte auf - so viele wie noch nie in seiner Karriere.

Gleichzeitig ist es ein Franchise-Rekord für die Nets, den NBA-Rekord für diese Saison von Karl-Anthony Towns hat Irving eingestellt. (BERICHT: Nets müssen wegen Irving Strafe zahlen)

Schon wieder Impf-Ärger um Irving

Die historische Gala folgte nur einen Tag, nachdem die Nets eine 50.000 Dollar-Strafe blechen mussten, weil der ungeimpfte Irving beim Spiel gegen die New York Knicks in die Umkleide gelaufen war. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Problem: Ungeimpfte Personen dürfen zwar neuerdings in die Halle, jedoch ist es laut New Yorker Gesetzen verboten, in der Halle zu arbeiten. Also darf der Guard dort auch noch nicht wieder spielen. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Irving mit furioser Show: „Er war unglaublich“

Ganz anders in Orlando, wo Irving vor allem in der ersten Halbzeit ein Feuerwerk abbrannte. Alleine 41 Punkte erzielte er in den ersten beiden Vierteln. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

In 23 Minuten traf er dort 14 von 19 Würfen aus dem Feld, darunter sechs von sieben Dreiern. Selbst das Heimpublikum in Orlando bejubelte Irving bei jedem Wurf.

„Er war unglaublich“, schwärmte Nets-Trainer Steve Nash, einst selbst ein begnadeter Point Guard in der NBA: „Gefühlt hatte er in den ersten 12 Minuten so viele Highlights wie ich in meiner gesamten Karriere. Es ist etwas besonderes, ihn Abend für Abend zu sehen - an solchen Tagen wie heute umso mehr, wenn er alles unter Kontrolle hat. Es ist ein Genuss, das aus nächster Nähe zu sehen und ein Teil davon zu sein.“

Der deutsche Rookie Franz Wagner lieferte für die hoffnungslos unterlegenen Magic 16 Punkte, sein Bruder Moritz kam sogar auf 17 Zähler.

