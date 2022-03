Champions League: FC Chelsea, Lille, Juventus, Villarreal LIVE im Stream, Ticker

Diese saudische Mediengruppe will Chelsea kaufen

Der FC Chelsea steht vor einer ungewissen Zukunft. Die Reise zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League tritt der Titelverteidiger noch planmäßig an.

Der FC Chelsea fliegt nach Frankreich zum Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale – aber nur weil dieser Flug gebucht wurde, bevor Roman Abramowitsch von der Regierung in Großbritannien mit weitreichenden Sanktionsmaßnahmen belegt wurde. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Am Mittwochabend also treten sie an im Stade Pierre-Mauroy und wollen dort den 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen.