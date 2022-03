3. Liga: FC Würzburger Kickers – FC Viktoria Köln (Freitag, 19:00 Uhr)

Die FC Würzburger Kickers wollen mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen den FC Viktoria Köln punkten. Letzte Woche gewann Würzburg gegen Borussia Dortmund II mit 3:1. Somit belegen die Kickers mit 27 Punkten den 18. Tabellenplatz. Viktoria hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Samstag bezwang man die SV Wehen Wiesbaden mit 2:1. Das Hinspiel zwischen Vikt. Köln und den FC Würzburger Kickers endete 1:1.

Im Angriff brachten die Kickers deutliche Schwächen zutage, was sich an den nur 27 geschossenen Treffern erkennen lässt. Die bisherige Ausbeute des Heimteams: sechs Siege, neun Unentschieden und 15 Niederlagen. Würzburg ist im Fahrwasser und holte aus den jüngsten fünf Matches neun Punkte.

Auf des Gegners Platz hat der FC Viktoria Köln noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst 14 Zählern unterstreicht. Die Trendkurve der Gäste geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 15, mittlerweile hat man Platz elf der Rückrundentabelle inne. Gegenwärtig rangiert Viktoria auf Platz 13, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Bislang fuhr Vikt. Köln zehn Siege, sieben Remis sowie 13 Niederlagen ein. Zuletzt lief es recht ordentlich für den FC Viktoria Köln – acht Zähler aus den letzten fünf Partien lautet der Ertrag.