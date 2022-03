Bundesliga: VfL Bochum 1848 – Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20:30 Uhr)

Die Borussia trifft am Freitag (20:30 Uhr) auf den VfL. Am letzten Spieltag nahm Bochum gegen Eintracht Frankfurt die zwölfte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Letzte Woche siegte Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC mit 2:0. Somit nimmt Gladbach mit 30 Punkten den 13. Tabellenplatz ein. Im Hinspiel erlitt die Heimmannschaft eine knappe 1:2-Niederlage gegen die Borussia. Springt dieses Mal mehr für den VfL Bochum 1848 heraus?