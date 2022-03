NFL: Krimi um Deshaun Watson von Houston Texans - Saints, Browns, Falcons, Panthers?

Um Quarterback und Bad Boy Deshaun Watson entspinnt sich in der NFL ein Trade-Krimi. Mehrere Franchise buhlen um den 26-Jährigen, der aus einer Offseason kommt.

Wegen möglicher sexueller Belästigung und Annäherung hatte dem 26-Jährigen unlängst ein Strafprozess in 22 Fällen gedroht. Die halbe NFL - auf jeden Fall sein eigenes Team - hatten sich deutlich vom Star-Quarterback distanziert. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Watson begehrt

Was das für den NFL-Trademarkt bedeutet, zeigte sich bereits in den vergangenen Stunden und Tagen, als diverse Franchise ihr Interesse am US-Amerikaner anmeldeten.