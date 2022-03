Premier League in Ghana: Linienrichter rennt auf den Platz - Video geht viral

In den sozialen Medien geht ein Video viral, welches einen Linienrichter während eines Spiels der ghanaischen Premier League zeigt. Dieser verliert augenscheinlich völlig die Orientierung.

Der Linienrichter sprintete nämlich lange Zeit direkt neben dem Torschützen her und entfernte sich dabei immer weiter von der Seitenlinie in Richtung Strafraum.

Offenbar war er so sehr in den Angriff vertieft, dass er nicht merkte, wie nah er sich am Geschehen befand - oder er dachte irgendwann, die Strafraumlinie sei die Seitenlinie.