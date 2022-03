Wasserballer verpassen Play-offs der Weltliga

Die deutschen Wasserballer haben die Play-offs der Weltliga verpasst. Eine Woche nach der 6:17-Niederlage in Barcelona gegen Spanien verlor die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) am Dienstag in Hamburg mit 11:16 (2:2, 2:5, 3:6, 4:3) gegen Spitzenreiter Frankreich und beendete damit die Europa-Gruppe B sieglos.