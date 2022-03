Ex-Shakhtar-Donezk-Coach Fernando Valente spricht über Schicksal von Georgiy Sudakov

Georgiy Sudakov gehört zu den größten ukrainischen Nachwuchstalenten im Fußball. Doch statt seine Träume zu verwirklichen, sitzt der 19-Jährige nun in einem Bunker.

Fernando Valente, Coach der U21-Mannschaft von Shakhtar Donezk, hat in den sozialen Netzwerken die Geschichte seines Schützlings Georgiy Sudakov geteilt.

„Geschichten des Krieges: Georgiy Sudakov ist das größte Talent, das ich in meinem Leben ausgebildet habe. 19 Jahre alt, A-Nationalspieler für die Ukraine, neu verlängerter Vertrag bis 2026 mit Shakhtar. Ein fantastischer Mensch, der darauf wartet, mit seiner Frau Lisa Vater eines Mädchens zu sein...“, schrieb der Portugiese über seinen ehemaligen Spieler.

„Er muss sich wegen eines sinnlosen Kriegs von seinen Träumen verabschieden, sitzt in einem Bunker. Ich weine und bete für dieses Paar und für all die jungen Spieler und Freunde, die ich in einer Ukraine zurückgelassen habe, die mich zwei Jahre lang glücklich gemacht haben. Mein Herz ist gebrochen“, erklärte der portugiesische Trainer auf Facebook und Twitter.