Manchester City: Verliert Pep Guardiola im Duell mit dem FC Liverpool die Nerven?

Guardiola lässt Gündogan, Jesus, Sterling schmoren

Guardiola warnte vor „Nervensäge“ Liverpool

Der FC Liverpool verkürzte durch das 2:0 gegen Brighton den Rückstand auf vier Zähler und kann durch einen Sieg im Nachholspiel gegen Arsenal am Mittwoch bis auf einen Zähler an die Citizens herankommen.

Zerdenkt Guardiola wichtige Spiele?

„Ich glaube ihm einfach nicht. Es ist alle möglich und er denkt das Gleiche, sonst wäre er nicht der Wettkämpfer, der er ist. Beide Mannschaften haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sie eine unglaubliche Serie von Siegen in Folge erreichen können. Beide könnten 16, 17 Siege in Folge einfahren“, fügte der 51-Jährige an.