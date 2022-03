Gladbach in Bochum wohl ohne Elvedi

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss im Spiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim VfL Bochum wohl auf Nico Elvedi verzichten. Der Abwehrspieler fehlte beim Training am Dienstag aufgrund eines positiven Ergebnisses beim Corona-Schnelltest. Das Ergebnis des PCR-Tests steht allerdings noch aus, teilte der fünfmalige deutsche Meister mit.

Der positiv auf das Coronavirus getestete Trainer Adi Hütter befindet sich weiterhin in Quarantäne. "Ich erwarte ein sehr intensives Spiel in Bochum. Dafür müssen wir bereit sein. Wenn wir dort so auftreten wie in der ersten Halbzeit gegen die Hertha, haben wir gute Chancen", sagte Hütters Co-Trainer Christian Peintinger.