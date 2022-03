DFL-Lizenzierung: Alle Klubs reichen Unterlagen fristgerecht ein

Frankfurt am Main (SID) - Alle 36 Profiklubs haben fristgerecht ihre Unterlagen für das Lizenzierungsverfahren zur kommenden Saison bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) eingereicht. Die Frist zur Abgabe endete am Dienstag um 15.30 Uhr. Bereits am 1. März war die Frist zur Abgabe der Unterlagen für Bewerber aus der 3. Liga abgelaufen, die eine Lizenz für die 2. Liga anstreben. Elf Klubs machten davon Gebrauch.