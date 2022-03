Russlands Kapitän Dsjuba verzichtet auf Länderspiele

Russlands Artjom Dsjuba will nicht nominiert werden © AFP/POOL/SID/JONATHAN NACKSTRAND

Der russische Nationalmannschafts-Kapitän Artjom Dsjuba wird nicht an der bevorstehenden Länderspielreise teilnehmen.

Der Angriffskrieg gegen die Ukraine nimmt Einfluss auf die personelle Situation in der russischen Fußball-Nationalmannschaft: Kapitän Artjom Dsjuba (33) wird nicht an der bevorstehenden Länderspielreise teilnehmen, wie Nationaltrainer Waleri Karpin am Dienstag bekannt gab.