NFL: Diese Brisanz steckt hinter dem Wechsel von Russell Wilson von Seahawks zu Broncos

Russell Wilson verlässt nach zehn Jahren die Seattle Seahawks und schließt sich den Denver Broncos an. Seine langjährigen Teamkollegen machen dem Quarterback zum Abschied offenbar pikante Vorwürfe.

Zu den Beweggründen, die Seahawks nach zehn Jahren zu verlassen und die erfolgreiche Ära zu beenden, äußerte sich Wilson bislang noch nicht. Doch laut einem Bericht von The Athletic , ist die Trennung wohl so gut wie unvermeidlich gewesen.

NFL: Wilson verärgert wohl Teamkollegen

Demnach sollen der NFL-Star und die Franchise über die letzten Jahre nach und nach das Vertrauen ineinander verloren haben. In der Folge sei Wilson bereits früh in der vergangenen Saison klargeworden, dass es für ihn nicht mehr bei seinem bisherigen Team weitergeht, heißt es weiter. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Genauer gesagt hätten seine Teamkameraden das Gefühl gehabt, „dass sich Wilson abgemeldet habe“, schreibt The Athletic . Der angebliche Hauptvorwurf: Der Quarterback habe seine Verpflichtungen als Team-Leader nicht mehr erfüllt. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Emotionales Abschiedsvideo von Wilson

Diese Anschuldigungen stehen im Gegensatz zu einem Instagram-Post von Wilson, den er am Freitag absetzte. In einem emotionalen Abschiedsvideo, welches der 33-Jährige mit den Worten „Love, #3″ kommentierte, blickte Wilson zurück auf seine Zeit in Seattle.