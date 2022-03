La Liga: Real Madrid empört über Umgang mit Vinicius Jr.

Vinícius Jr. wird in seiner starken Saison zur Zielscheibe gegnerischer Spieler und der Öffentlichkeit. Real Madrid sorgt sich offenbar zunehmend um sein Supertalent.

Ein Pfiff des Schiedsrichters Sánchez Martínez blieb aus, Vinícius, der in der Partie von Mallorca-Fans angeblich mehrfach rassistisch beleidigt wurde, bekam nach laustarken Beschwerden sogar die Gelbe Karte gezeigt.

„Jagd“ auf Vinicius missfällt Real

Die Marca titelte am Dienstag, Madrid sei besorgt über die „Jagd“ auf Vinicius, der sich an Mallorca mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 rächte. Dem Klub missfällt, dass der 21-Jährige, der mit 31 Scorerpunkten in 38 Pflichtspielen eine bärenstarke Saison hinlegt, nicht ausreichend geschützt werde.