Box-Legende Mike Tyson verkauft essbare Ohren mit Cannabis-Extrakten

Mike Tyson bringt nun Lebensmittel mit beigefügten Cannabis-Extrakten in Ohrform auf den Markt und spielt damit auf seinen berüchtigten Rückkampf um den Weltmeistertitel im Schwergewicht 1997 an.

Tyson biss in dem Kampf seinem Rivalen Evander Holyfield ein Teil des Ohres ab, woraufhin er qualifiziert wurde. Die Aktion gilt als einer der skandalösesten Momente in der Boxgeschichte. (NEWS: Alles Wichtige zum Boxen)

Es ist also wenig verwunderlich, dass die Ohrform des von Tyson herausgebrachten Produkts mit dem Namen „Mike Bites“ lädiert ist und somit das Ohr von Holyfield darstellen soll.

Tysons Geschäftspartner Fred Frenchy veröffentlichte am Montag erste Bilder via Instagram mit den Worten: „Du weißt, dass wir das tun mussten (...).“

Tyson sprach Holyfield auf Geschäftsidee an

Tyson ist bekannt für seine Zuneigung zu Cannabis. Er verkaufte bereits vor den „Mike Bites“ andere ähnliche Produkte und führt einen Podcast namens „HotBox“, in dem u.a. auch Evander Holyfield 2019 zu Gast war. Darin sprach Tyson seinen damaligen Kontrahenten auf die Idee des nun veröffentlichen Lebensmittels an, Holyfield bekundete daraufhin sein Interesse. Inwiefern er nun wirklich daran eine Beteiligung hat, ist nicht bekannt.

Die Beziehung zwischen den beiden erbitterten Rivalen scheint also mittlerweile wieder in Ordnung zu sein, wie Holyfield selbst in dem Podcast-Gespräch zugab. Darin erklärt er, dass er Mike Tyson verziehen habe.