Sébastien Haller bei Ajax Amsterdam: So viele Tore wie Messi und Ronaldo zusammen! Dank ihm ist Ajax ein CL-Geheimfavorit

Alexis Menuge

Sébastien Haller legt für Ajax eine traumhafte Debütsaison in der Champions League hin. Der Ex-Frankfurter startet in Amsterdam durch. Das Achtelfinal-Duell mit Benfica soll für den Klub noch lange nicht Endstation sein.

„Die Champions League beflügelt mich. In diesem Wettbewerb habe ich immer das Gefühl, dass mir alles gelingt. Es ist wie in einem Traum.“

Diese Worte kommen nicht etwa aus dem Mund von Cristiano Ronaldo oder Robert Lewandowski, sondern von Sébastien Haller.

Der ehemalige Torjäger der Frankfurter Eintracht erlebt seit einigen Monaten einen zweiten Frühling im Dress von Ajax Amsterdam. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Seit seinem misslungenen Abenteuer in der englischen Premier League bei West Ham, wo Trainer Manuel Pellegrini so gut wie nie auf ihn setzte, startet er unter Erik ten Hag wieder durch.

Champions League: Nur Lewandowski vor Haller

In dieser Saison hat er bei seiner allerersten Teilnahme an der Königsklasse bereits elf Treffer in nur sieben Partien erzielt. Das sind exakt genauso viele wie Ronaldo (6) und Lionel Messi (5) zusammen erzielt haben - und nur einer weniger als der aktuelle Toptorjäger Lewandowski, der durch seinen Dreierpack gegen Salzburg im Achtelfinal-Rückspiel Haller überholte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

„Vor jedem Spiel habe ich in der Gruppenphase Gänsehaut gehabt, besonders als die Hymne lief“, erzählt Haller: „Das war der Wahnsinn. Es ist definitiv der schönste Vereinswettbewerb, wo die Besten aufeinander treffen. Dass mir aber gleich so viele Treffer gelingen, hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet. Dass ich in der Torjägerliste mit all diesen Torjägern auf demselben Level stehe, macht mich unheimlich stolz. Das ist aber auch der Lohn einer jahrelangen harten Arbeit.“

An diesem Wochenende beim hart umkämpften 3:2-Sieg bei Cambuur in der Eredivisie bestätigte der ivorische Nationalspieler seine herausragende Form. Er erzielte ein Tor, gab die entscheidende Vorlage in der Nachspielzeit und half damit seinem Team, den Platz an der Spitze mit zwei Punkten Vorsprung auf die PSV Eindhoven zu verteidigen.

Nach Hattrick-Show: Fantalk feiert "Weltfußballer" Benzema

Ajax spielt gegen Benfica um Viertelfinale

Drei Wochen nach dem 2:2 bei Benfica will die Elf von ten Hag am Dienstagabend vor heimischer Kulisse alles klar machen (Champions League: Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon, ab 21 Uhr im LIVETICKER) und unter die letzten Acht einziehen - zum zweiten Mal in den vergangenen vier Jahren.

„In Lissabon haben wir einige Höhen und einige Tiefen erlebt“, hadert Haller. „Im Endeffekt war es ein gerechtes Ergebnis. Nun wollen wir vor unseren Fans weiterkommen. Wir werden jede Sekunde fokussiert sein müssen, um das Viertelfinale zu erreichen. Aber ich bin guter Dinge, dass uns das Weiterkommen gelingt.“

Im Estádio da Luz erzielte er das 2:1, exakt drei Minuten nachdem er für den Ausgleich des portugiesischen Traditionsklubs gesorgt hatte, als er ins eigene Tor traf.

„Das spricht auch für meinen Charakter, dass ich sofort diese Reaktion zeigen konnte“, freut er sich: „Es war wichtig, um nicht anzufangen zu zweifeln.“

Das sagt Haller zu seiner Ajax-Zukunft

Wohin es für Ajax in dieser Champions-League-Saison noch gehen kann? „Wir wollen in diesem Wettbewerb so weit wie möglich kommen“, antwortet der Stürmer von Ajax. „Das Potenzial haben wir zweifelsohne.“

Natürlich gebe es „mit Manchester City, Chelsea, Liverpool und Bayern München Mannschaften, die als haushohe Favoriten gelten. Nichtsdestotrotz glaube ich an uns, weil es immer wieder Überraschungen gibt, aber auch, weil wir mit unserem Offensiv-Fußball einige Teams ärgern können. Durch unsere Unbekümmertheit und unsere Leidenschaft ist vieles möglich.“

In Amsterdam steht Haller noch bis Juni 2025 unter Vertrag. Kurzfristig macht er sich gar keine Gedanken über seine Zukunft.

„In den letzten vier bis fünf Jahren ist bei mir viel passiert. Dabei habe ich gelernt, dass es nicht möglich ist, zu weit in die Zukunft zu schauen. Es gibt noch einige geile Termine in den kommenden Wochen“, sagt der 27-Jährige, der dabei „jeden Augenblick aufsaugen“ will.

Und der betont: „Stand heute fühle ich mich in Amsterdam richtig wohl und will mit Ajax so viele Titel wie möglich holen.“

