Hertha BSC: Ist Felix Magath die Rettung? Das sagen Ex-Spieler und -Kollegen

Heute lebt der 35-Jährige in Sydney, spielte bis vergangene Saison beim Sydney FC: „Magath wurde mit einer ganz jungen Mannschaft Vizemeister und führte uns bis ins Champions-League -Viertelfinale sowie ins Pokalfinale. Rein sportlich war er in der Vergangenheit erfolgreich.“

„Als mir ein Kumpel schrieb, dass Magath es wird, musste ich erstmal auf den Twitter-Account von der Hertha gehen. Es kam unerwartet, aber wenn es jemand hinkriegen kann, dann Magath. Er weiß genau, was man im Abstiegskampf braucht“, sagt der 30-Jährige im Gespräch mit SPORT1 .

„Hölle in meinem Kopf!“: Abrechnung mit Magath

Seine Worte überraschen. Schließlich sagte der frühere Profi, der mit Magath beim VfL Wolfsburg zusammengearbeitet hatte, im März des vergangenen Jahres noch im SPORT1 -Interview , dass Felix Magath „die Hölle in meinem Kopf“ gewesen sei.

Inzwischen schlägt er gemäßigtere Töne an. „Ich hege keinen Groll mehr gegen Magath“, betont Pannewitz - und ist sogar überzeugt davon, dass Magath der richtige Trainer für die kriselnde Alte Dame ist.

„Für Magath zählen Leidenschaft und die richtige Einstellung - und das kann er vermitteln. Ich habe schon sehr gelitten unter Magath, aber die ersten Gespräche außerhalb des Platzes waren super. Ich habe einige Interviews gelesen, in denen er darüber spricht, dass er etwas anders ist.“

Er glaubt jedenfalls, dass Magath die Hertha hinbekommt. „Er kann einen Spieler von null auf 100 bringen. Mir tun die Hertha-Profis nur leid, wenn sie das machen müssen, was ich damals machen musste.“

Ruf als Feuerwehrmann

Magath habe in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass er sich auf verschiedene Situationen einstellen könne. Damit habe er sich in der Bundesliga auch einen Ruf als Feuerwehrmann erarbeitet.

„Daher sehe ich diese Aufgabe als auf mich zugeschnitten an“, sagte Magath am Montag auf der Pressekonferenz.

Dass dieser schon 68 Jahre alt ist, ist für Pannewitz kein Problem. „Magath bringt jetzt nur noch mehr Lebenserfahrung mit. Das ist ein Mann, der in den vergangenen Jahren auch mal über andere Dinge nachdenken konnte.“ Aber jeder, der den Fußball liebe, komme nie davon los: „Ich freue mich für ihn. Magath ist eine Legende auf Beinen. Es gibt keinen Besseren gerade für die Hertha“.

Hollerbach begrüßt Entscheidung von Bobic

„Ich habe gedacht, dass es ein cleverer Schachzug von Fredi Bobic ist, der ganz genau weiß, was er tut. Du brauchst jetzt einen, der schnell analysiert und die richtigen Schlüsse daraus zieht. Das kann Felix Magath. Er ist extrem erfahren und einer, der immer auf die Details achtet. Darauf kommt es jetzt an in den letzten acht Spielen“, sagt Hollerbach im Gespräch mit SPORT1.