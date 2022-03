Fortnite: Epic Games stellt Preisgeldzahlung in Russland ein

Ab dem 22. März gibt es von Epic Games keine Geldauszahlungen mehr in Russland © Epic Games

Bis vor kurzem gab es fast überall auf der Welt Geldpreise für Fortnite zu gewinnen. Doch jetzt hat Epic Games angekündigt, keine Preisgelder mehr in Russland auszuschütten.

Wie Epic Games offiziell bekanntgegeben hat, wird es in Russland keine Geldpreise mehr aus Fortnite-Turnieren geben. Spieler mit Wohnsitz in Russland sollen lediglich kosmetische Preise bekommen können.

Keine Fortnite-Preisgelder in Russland

Diese Entscheidung wird von Seiten Epics nur begrenzt erklärt. Es kann zwar als Konsequenz des anhaltenden Krieges in der Ukraine gesehen werden, klar Stellung bezogen wird in diesem Fall von Seiten des Publishers jedoch nicht.

In der offiziellen Mitteilung äußert sich Epic wie folgt: „Sollten nach dem 22. März 2022 Preisgelder noch nicht eingefordert worden sein, werden diese solange einbehalten, bis Epics Zahlungsdienstleister seinen Dienst auch wieder Spielern mit Wohnsitz in Russland anbieten kann.“

Da kosmetische Preise, also Gegenstände aus dem Spiel selbst, hiervon ausgeschlossen sind, erfolgt diese Maßnahme wohl auch als direkte Konsequenz davon, dass viele Zahlungsdienstleister, wie PayPal, Visa, MasterCard & Co., ihre Geschäfte in Russland erstmal eingestellt haben.