ARD zieht positive Bilanz der Paralympics-Berichterstattung

Die ARD hat eine positive Bilanz ihrer Übertragungen von den Paralympics in Peking gezogen.

Die ARD hat eine positive Bilanz ihrer Übertragungen von den Paralympics in Peking gezogen. „Es hat insgesamt alles hervorragend funktioniert, und auch das Publikum hat unseren Aufwand honoriert“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. Die ARD setzte in der Berichterstattung neben den Höhepunkten im TV vor allem auf ein umfangreiches Online-Angebot.

Der öffentlich-rechtliche Sender erreichte mit seinen Übertragungen an den letzten fünf Wettkampftagen im Schnitt 0,424 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 7,9 Prozent. Online wurden 300.000 Streaming-Views in der ARD Mediathek und bei sportschau.de gemessen.

Viele Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten dazu die Berichte im Ersten ein, die im Umfeld des regulären Wintersport-Programms platziert waren. "Mit der programmlichen Einbettung in unsere Wintersport-Strecken am Wochenende ist es uns gelungen, noch mehr Zuschauerinnen und Zuschauer an den Parasport heranzuführen", betonte Balkausky.