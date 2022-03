Ligue 1: Traurige Nachricht! Beinamputation bei Ex-PSG-Spieler Rodriguez

Nach dieser bitteren Neuigkeit meldete sich PSG via Twitter zu Wort und spendete dem 49 Jahre alten Franzosen Trost: „Paris Saint-Germain sendet eine Botschaft der Unterstützung an seinen ehemaligen Stürmer Bruno Rodriguez, seine Familie und seine Angehörigen in dieser schweren Zeit.“ Der Verein hofft auf ein baldiges Wiedersehen im Stadion.

Bruno Rodriguez stürmte in Frankreich neben PSG auch noch erfolgreich für den FC Metz und SC Bastia. In Spanien war er kurzzeitig für Rayo Vallecano und in England für Bradford City aktiv. Insgesamt bestritt er in seiner Karriere 276 Spiele und erzielte dabei 79 Tore, bis er im Jahr 2005 seine Karriere im Alter von 32 Jahren beendete. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)