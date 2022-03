Dänemark: Christian Eriksen wieder für Nationalteam nominiert

Christian Eriksen kehrt in die Nationalmannschaft zurück © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Erstmals seit seinem Herzstillstand bei der EM 2021 in der Gruppenphase gegen Finnland wird Christian Eriksen wieder für die dänische Nationalmannschaft spielen. Der WM-Traum von Christian Eriksen lebt damit.

„Ich war kürzlich in London, um ihn zu sehen. Ich habe ihn im Training und im Spiel gesehen und er ist körperlich sehr, sehr fit“, sagte der frühere Mainzer Bundesliga-Coach Hjulmand.

Eriksen winkt erstes Länderspiel seit Herzstillstand

Es ist das nächste emotionale Kapitel in der Karriere des Mittelfeldspielers.

Bislang kam er in drei Ligaspielen für den Aufsteiger zum Einsatz, davon zweimal über 90 Minuten. Am vergangenen Wochenende gab er beim 2:0 gegen den FC Burnley die Vorlage zum Führungstreffer. „Er war der beste Spieler auf dem Platz“, so Hjulmand.