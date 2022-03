Anzeige

NBA: Brookyn Nets müssen wegen Kyrie Irving Strafe in fünfstelliger Höhe zahlen Wegen Irving: Nets müssen blechen

Ohne Impfung: So viel Geld geht Irving verloren

SPORT1

NBA-Superstar Kyrie Irving verstößt gegen Corona-Regeln. Die Brooklyn Nets müssen deshalb eine fünfstellige Geldstrafe zahlen.

Die NBA hat die Brooklyn Nets zu einer Strafe von 50.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 45.000 Euro) verdonnert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Grund dafür ist Superstar Kyrie Irving, der am Montagabend beim Heimspiel gegen den New York Knicks nach der Partie mit in die Umkleidekabine gelaufen war.

Anzeige

Problem: Ungeimpfte Personen wie Irving dürfen zwar neuerdings in die Halle, jedoch ist es laut New Yorker Gesetzen verboten, in der Halle zu arbeiten. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Kabinengang von Irving wird Nets zum Verhängnis

Da Irving nach dem 110:107-Sieg mit Teamkollege Kevin Durant in die Kabine gegangen war, die als Arbeitsplatz zählt, müssen die Nets nun die Corona-Strafe zahlen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Zuletzt wurden die Corona-Gesetze in New York gelockert, sodass ungeimpfte Personen wieder die Halle betreten dürfen. Von Irvings-Mitspieler Durant wurde am Montag diese Regel kritisiert, denn er kann nicht verstehen, dass ungeimpfte Leute zwar in die Halle können, aber nicht arbeiten dürfen.

Für Irving heißt es demnach, dass er erstmal weiterhin bei den Heimspielen nur zugucken kann und nicht auf der Platte stehen darf.