Tom Brady ist zurück - was das für die Tampa Bay Buccaneers bedeutet

Tom Brady kann es doch noch nicht lassen und kehrt für die Bucs wieder zurück in die NFL. Für sein Team stehen nun schwere Verhandlungen an.

Zusammen mit Head Coach Bruce Arians habe er zuletzt viele Gespräche mit Brady geführt, sagte General Manager Jason Licht in einem Statement der Bucs: „Diese Gespräche haben uns das Gefühl vermittelt, dass sein Comeback zu realisieren sein könnte.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Auch Bradys Frau Gisele Bündchen dürfte in die Entscheidungsfindung mit einbezogen worden sein. Leicht gefallen ist ihr die Zustimmung aber offenbar nicht . Denn sie habe sich Sorgen gemacht, dass ihr Ehemann dann doch irgendwann zu viele schmerzhafte Hits der gegnerischen Spieler einstecken müsse.

Mit dieser Sorge muss das Model nun noch mindestens eine Saison lang leben. „Tom ist aber ein Familien-Mensch und wenn er nicht 100 Prozent Zustimmung hätte, dann würde er es nicht machen“, schätzt Ex-NFL-Profi Sebastian Vollmer bei SPORT1 ein und geht eher von einem „ehrlichen Gespräch“ also von einer Diskussion zwischen Brady und Bündchen aus.

Salary Cap

Über allem schwebt die Frage, wie viel Geld die Tampa Buccaneers in die Hand nehmen dürfen, um wichtige Stützen des Teams zu halten oder um andere Spieler von Bradys nächster Super-Bowl-Mission zu überzeugen.

Doch bei den NFL-Teams ist man bekanntermaßen sehr kreativ, was die Gestaltung der Gehaltsstruktur bei den Spielern angeht. Greg Auman von The Athletic nennt dabei einige Möglichkeiten wie die Umstrukturierung des Vertrags von Shaquil Barrett oder einen neuen Kontrakt für Tight End Cameron Brate. Und dennoch: Die Bucs können nicht aus dem Vollen schöpfen und müssen sich auf Bradys wichtigste Unterstützer fokussieren. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Regeln im Football)

Chris Godwin

Wie ESPN berichtet, könnten sich beide Seiten vor Beginn der Free Agency am Mittwoch eventuell aber doch noch auf einen längerfristigen Vertrag einigen. Dieser Kontrakt könnte dann so angepasst werden, dass Godwin für die Saison für weniger als 19 Millionen spielt - und schon wäre wieder etwas Platz geschaffen unter dem Salary Cap.

Rob Gronkowski

Brady ohne seinen Buddy Gronk? Eigentlich unvorstellbar. Bei den New England Patriots bereits ein Herz und eine Seele, haben beide auch bei den Bucs überzeugt – und gleich in der ersten Saison den Super Bowl nach Florida geholt. Dafür ist Tight End Gronkowski extra aus der Rente noch einmal zurückgekehrt.

Wird er es auch ein zweites Mal tun? Davon sind sie in Tampa überzeugt, auch wenn sich der 32-Jährige offiziell dazu noch nicht geäußert hat. Freundschaft verbindet, da sollte es auch bezüglich des Salary Caps keine Probleme geben. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Auch Vollmer glaubt, dass Gronkowski noch eine Saison dranhängt. „Und Spieler wie Gronk, wenn er nicht zurücktritt, werden bestimmt mit Tom in Tampa Bay spielen wollen“, betonte der ehemalige Teamkollege der beiden aus Patriots-Zeiten im SPORT1 -Interview .

Er unterstrich aus persönlicher Erfahrung, welche Wirkung Bradys Entscheidungen haben können: „Selbst ich habe mir bei meinem zweiten Vertrag angeschaut, was Tom und die anderen machen und dann verlängert.“

Running Back

Für die anstehende Spielzeit war ursprünglich eine Anhebung des Gehalts auf bis zu sieben Millionen Dollar angedacht. Ob man diese Summe noch in den Cap Space reingedrückt bekommt, ist zumindest fraglich. Dennoch scheint eine Rückkehr nach Florida zumindest für ihn eine Option zu sein, denn seinen Abschiedspost löschte er, nachdem Brady sein Comeback verkündete.

Running Back Ronald Jones II ist ebenfalls Free Agent, dürfte aber in den Zukunftsplanungen der Bucs keine große Rolle mehr spielen. Sein Gehalt von zuletzt 2,25 Millionen Dollar könnten sie einsparen.

O-Line

Center Ryan Jensen war der erste, der auf Bradys Rücktritt vom Rücktritt reagiert hat. Nur wenige Stunden nach dessen Entscheidung verlängerte Jensen für drei Jahre. Die 39 Millionen Dollar, die er in dieser Zeit bekommt, dürften sicherlich so verteilt werden, dass sein Gehalt in diesem Jahr im Limit ist.