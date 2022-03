Beachvolleyballerinnen Borger und Sude bereit für die neue Saison: "Haben wieder Bock"

In Tlaxcala steht nun das erste Turnier des neuen Tour-Formats an, das die bisherige World Tour ersetzt. Bei dem sogenannten "Challenge Event", ein Wettbewerb der zweithöchsten von insgesamt drei Kategorien, treten je 24 Teams bei den Frauen und Männern im Hauptfeld an. In Mexiko sind dafür lediglich Borger/Sude gesetzt, die drei weiteren deutschen Frauen-Teams sowie ein Männer-Team müssen erst durch die Qualifikation.

In der kommenden Woche greift auch Vize-Weltmeister Clemens Wickler nach dem überraschenden Karriereende seines Partners Julius Thole wieder in das Geschehen ein. In Rosarito/Mexiko (23. bis 27. März) tritt der Olympia-Fünfte beim "Elite 16"-Turnier, der höchsten Kategorie, mit seinem neuen Partner Nils Ehlers in der Qualifikation an.