Schumacher: "Will der beste Fahrer werden, den es gibt"

Ein Jahr lang hat Mick Schumacher die Formel 1 von ganz hinten gesehen. An seiner Perspektive hat sich dadurch allerdings nichts geändert - irgendwann will er ganz vorne stehen, als Weltmeister der Königsklasse. "Das bleibt mein Ziel, sonst wäre ich falsch hier", sagt der 22-Jährige vor dem Start seiner zweiten Saison im SID-Interview: "Ich will der beste Fahrer werden, den es gibt."

Wenn am Sonntag (16 Uhr MEZ/Sky) in Bahrain die neue Saison anfängt, dann soll sein Haas-Bolide endlich konkurrenzfähig sein. Die Eindrücke aus den Tests jedenfalls "waren gut, besser als letzte Saison", so Schumacher, der im 29-jährigen Dänen Kevin Magnussen einen neuen Teamkollegen erhalten hat: "Kevin war ja nur ein Jahr raus und ist davor schon sehr lange Formel 1 gefahren. Ich persönlich weiß aber, was ich kann, daher schüchtert mich das nicht ein. Und ich denke, ich kann von ihm profitieren", erklärte Schumacher.