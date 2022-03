2 Millionen US-Dollar Preisgeld - Die CoD Mobile World Championship!

Anzeige

Die Roadmap zur CoD Mobile World Championship © Activision

Activision hat heute die Call of Duty®: Mobile World Championship 2022 mit einem Preisgeld von insgesamt fast zwei Millionen US-Dollar angekündigt!

Aus der offiziellen Pressemitteilung

Ab 31. März 2022 (UTC) können alle Spieler:innen von Call of Duty: Mobile antreten, um Belohnungen im Spiel zu verdienen. 1,5 Millionen Dollar sind für die Finals bestimmt - die größte Ausschüttung in einem einzigen Event in der Geschichte der Call of Duty: Mobile World Championship.

„Unsere engagierte, weltweite Community von Spieler:innen treibt die Leidenschaft des Teams, mit Call of Duty: Mobile ein mitreißendes Spielerlebnis zu bieten, immer weiter an, sowohl jetzt als auch in Zukunft“, so Matt Lewis, Vice President, Mobile bei Activision. „Alle sind eingeladen, die Championships in diesem Jahr mit all den neuen Belohnungen und einem Preisgeld von insgesamt fast 2 Millionen Dollar zu genießen. Wir freuen uns schon darauf, später im Jahr zu sehen, wer zum Champion gekrönt wird.“

Phase 1 und 2 der Call of Duty: Mobile World Championship 2022 sind für Spieler:innen aller Fähigkeitsstufen ausgelegt. Sie stehen allen qualifizierten Spielenden weltweit offen, und alle, die sich dafür anmelden, erhalten einen neuen Rahmen sowie eine neue Visitenkarte. Die Call of Duty: Mobile World Championship 2022 wird regional in verschiedenen Stufen ausgeführt und beginnt in Phase 1 mit vier in-game Online-Qualifikationen.