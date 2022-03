BVB: Roman Bürki vor Wechsel in die USA

Wie transfermarkt.de berichtet, befindet sich der Torwart von Borussia Dortmund in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem künftigen MLS-Klub St. Louis City SC. Das deckt sich mit SPORT1 -Informationen. Es handelt sich dabei um einen festen Deal, keine Leihe. Eine offizielle Bestätigung der Klubs soll in den nächsten Tagen folgen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Bürki-Abgang stand mehrmals im Raum

Trotz mehrerer Angebote, unter anderem von Galatasaray, blieb Bürki allerdings in Dortmund. Auch der FC Bayern soll sein Interesse angemeldet haben. Der Schweizer, der nur noch Nummer drei hinter seinen Landsmännern Kobel und Marwin Hitz ist, hatte am Deadline Day im Winter zudem ein Leihangebot vom FC Lorient vorliegen.

St. Louis City wird voraussichtlich in der Saison 2023 den Spielbetrieb aufnehmen. Wer Bürki zu St. Louis lockt, wird in der neuen Folge des Podcasts „Die Dortmund-Woche“ besprochen, die am heutigen Dienstag erscheint.

