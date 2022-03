BVB doch noch mit Meister-Chance! Zorc wird deutlich: "Unsinn!"

Borussia Dortmund könnte mit einem Sieg gegen Mainz näher an den FC Bayern heranrücken. Doch noch eine Meister-Chance? BVB-Boss Michael Zorc wird deutlich.

Der FC Bayern hat mit zwei Unentschieden in Serie Federn gelassen, Verfolger BVB könnte mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Mainz bis auf vier Punkte an Platz 1 herankommen. (Bundesliga: FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund, Mittwoch 18.30 Uhr im LIVETICKER)

BVB doch noch Meister? „Wir träumen immer“

Trainer Marco Rose hatte zuletzt zwar eingeräumt, er „wäre sofort mit dabei“, wenn es in der Bundesliga nochmal spannend würde, dafür müsse aber schon viel passieren: „Wenn wir denn mal alle gesund bleiben und so richtig in Fahrt kommen, eine Serie starten könnten … Das sind nicht unsere Themen im Moment.“