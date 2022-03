Russische Teams sorgen mit Kriegssymbol für Eklat im Bandy

SKA Neftyanik und Dynamo Moskau bildeten ein "Z", ein Symbol für Russlands Angriffskrieg in der Ukraine © Screenshot: twitter.com/heraskevych

Nächstes Russland-Eklat im Sport: Rund eine Woche nach der Aufregung um Skandal-Turner Ivan Kuliak , der beim Weltcup in Doha mit einem weißen „Z“ auf seinem Anzug aufgetaucht war, hat es erneut eine pro-russische Geste gegeben.

Diesmal formierten sich zwei Mannschaften vor einem Bandy-Spiel kollektiv zu einem „Z“. Dieser Buchstabe steht als Symbol für Russlands Angriffskrieg in der Ukraine.

Bei den Teams handelte es sich um SKA Neftyanik und Dynamo Moskau aus der russischen Bandy-Oberliga. Bandy besitzt in Russland eine große Anhängerschaft und ist als „russisches Hockey“ bekannt. Es gilt zudem als Vorläufer des heutigen Eishockey.

Mit der Aktion drückten die beiden Mannschaften offensichtlich ihre Unterstützung für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine aus.

Pro-Russland-Geste sorgt für Empörung

In den sozialen Medien sorgten die Bilder des Vorfalls für Empörung. Viele User erinnerten daran, warum verschiedene Sportorganisationen russische Teilnehmer ausgeschlossen haben.

Den beiden beteiligten Mannschaften werden zudem seit vielen Jahren Verbindungen in die russische Politik nachgesagt. Beispielsweise gilt Dynamo Moskau als „Mannschaft des Innenministeriums“ und soll in der Zeit des Kalten Krieges mit dem KGB in Verbindung gestanden haben.