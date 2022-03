Hertha BSC: Fredi Bobic über Transfers aus Russland und Ukraine

So will Felix Magath die Hertha retten

Hertha BSC kämpft in der Bundesliga gegen den Abstieg. Durch ein zusätzliches Transferfenster für Spieler aus Russland und der Ukraine könnte sich Berlin noch mal verstärken. Fredi Bobic bezieht dazu Stellung.

Hintergrund der Frage ist die Entscheidung der FIFA , ausländischen Spielern, die in Russland und der Ukraine unter Vertrag stehen, wegen des gegenwärtigen Krieges eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Fredi Bobic zunächst nicht abgeneigt

Zudem sollen ausländische Spieler und Trainer, die in Russland bis zum 30. Juni 2022 kündigen, als vertragslose Spieler gelten und zur neuen Spielzeit ebenfalls neue Kontrakte unterschreiben können.

In einer Presserunde hatte er erklärt: „Wir werden uns das anschauen und prüfen, ob da was dabei ist, wo man sagt: Man nutzt ein neues Transferfenster, das es plötzlich gibt - da geht es vor allem um ausländische Spieler, die in Russland spielen.“