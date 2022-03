Die traurigste WWE-Show des Jahres: RAW im Zeichen von Scott Halls Tod

Kevin Owens eröffnete WWE RAW mit einem Tribut an Scott Hall © WWE

Pure Freude an dieser WWE-Show dürfte kein Fan gehabt haben: Die aktuelle Ausgabe der TV-Sendung Monday Night RAW begann mit der traurigen Meldung, dass einer der populärsten Stars der Ligageschichte verstorben ist .

Mit seinem WWE-Charakter als Razor Ramon hatte Hall die Flaggschiffshow in ihren frühen Jahren geprägt, besonders berühmt war die Story um seine Überraschungsniederlage gegen den als No-Name inszenierten 1-2-3 Kid (Sean Waltman) im Jahr 1993, der dessen Karriere in Gang setzte - und letztlich auch Ramon zum großen Publikumsliebling der früheren WWF machte.

Die von Halls Tod überschattete RAW-Show war nun keine offizielle Tributsendung, das Story-Geschehen und der Hype für die Megashow WrestleMania 38 am 2. und 3. April pausierte nicht.

Dennoch stand die Sendung in vielerlei Hinsicht im Zeichen des „Bad Guy“, schon mit dem ersten Satz, der darin gesprochen wurden.

Tribut an Scott Hall: WWE-Kommentator weint

Kevin Owens, der bei Mania eine Konfrontation mit Legende „Stone Cold“ Steve Austin haben wird, eröffnete sein zu Beginn der Show platziertes Promo-Segment mit den Worten „Hey yo!“, mit denen Hall in seiner Zeit als Teil der New World Order (nWo) bei WCW jeden Redebeitrag eröffnet hatte.

Als erstes Match des Abends wählte WWE wohl auch nicht zufällig ein Duell zwischen US Champion Finn Balor und Damian Priest, der erklärtermaßen stark von Hall beeinflusst ist. Im Lauf des Kampfes zeigte Priest auch die berühmteste Aktion, die der am Ende siegreiche „Archer of Infamy“ aus Halls Repertoire übernommen hat - die Razor‘s Edge (bei WCW: Outsider Edge).