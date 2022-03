Anzeige

"Razor Ramon" Scott Hall ist tot: WWE bestätigt bei RAW Tod der Ikone Trauer um eine WWE-Ikone

Als Razor Ramon war Scott Hall einer der populärsten WWE-Stars der Neunziger © WWE

Martin Hoffmann

WWE bestätigt mit dem Beginn der TV-Show Monday Night RAW den Tod von Scott Hall. Der frühere Razor Ramon erlebte eine ebenso schillernde wie schattenreiche Karriere.

Trauer um eine wegweisende Figur der modernen Wrestling-Geschichte: WWE Hall of Famer Scott Hall, bekannt geworden als Razor Ramon, ist tot.

WWE bestätigte die Nachricht in der Nacht zu Beginn der TV-Show Monday Night RAW, die im Zeichen von Hall stand: Unter anderem eröffnete Kevin Owens sie als Tribut mit den Worten „Hey yo“, einst Halls Markenzeichen.

Hall, der 63 Jahre alt geworden war, war nach einer Serie von drei Herzinfarkten an lebensverlängernde Maßnahmen angeschlossen. Er hatte bei einer Hüft-OP in Marietta, Georgia lebensgefährliche Komplikationen mit einem Blutgerinnsel erlitten.

Kevin „Diesel“ Nash, WWE- und WCW-Weggefährte und guter Freund Halls, hatte schon in der Nacht zuvor berichtet, dass Hall nur noch am Leben erhalten werde, damit sich seine Familie von ihm verabschieden könne.

„Ich werde den einen Menschen auf diesem Planeten verlieren, mit dem ich mehr Zeit verbracht habe als mit jedem anderen“, schrieb der auch als Schauspieler („Magic Mike“) bekannte Nash in einem emotionalen Beitrag: „Mein Herz ist gebrochen und ich bin so very fucking sad.“ (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Scott Hall galt als neuer Hulk Hogan

Hall, der als Soldatensohn einen Teil seiner Kindheit in München verbracht hatte, begann in den achtziger Jahren eine Showkampf-Karriere mit zahlreichen ikonischen Momenten - in denen sich seine Wege mit zahlreichen anderen Legenden kreuzten, schon vor seinem großen Durchbruch.

1990 etwa stand Hall als „Texas Scott“ in der deutsch-österreichischen CWA im Ring mit dem berühmten Catcher, Telefonbuch-Zerreißer und Lebenskünstler „Big“ Otto Wanz, im selben Jahr bei NJPW in Japan mit einem gewissen Punisher Dice Morgan - aus dem später der Undertaker werden sollte.

Hall begann seine Karriere als American Starship Coyote (aus Partner Starship Eagle alias Danny Spivey wurde später der Psycho-Charakter Waylon Mercy, das Vorbild Bray Wyatts). Nachdem er sich seine ersten Sporen verdient hatte, wurde ihm früh das Potenzial zum absoluten Topstar attestiert: Die Liga AWA, bei der Hall zwischen 1985 und 1989 aktiv war, wollte Hall als Nachfolger Hulk Hogans aufbauen - den sie zuvor an die WWF verloren hatten, wo der dann seine Weltkarriere gestartet hatte.

Bei WWE berühmt geworden als Razor Ramon

Die Fußstapfen waren damals noch zu groß für Hall, sein erstes großes Hoch hatte er stattdessen ab 1992 in der früheren WWF als „Bad Guy“ Razor Ramon, eine Hommage an die Al Pacinos Charakter Tony Montana aus „Scarface“: Der charismatische 2,01-Meter-Hüne bestritt große Matches mit „Macho Man“ Randy Savage, Ric Flair, Bret Hart, „Mr. Perfect“ Curt Hennig und vielen anderen Stars.

Seine wohl berühmtesten Momente damals waren die Überraschungs-Niederlage gegen den als No-Name verkaufen 1-2-3 Kid (Sean Waltman, später: Syxx, X-Pac) und seine Fehde mit dem Shawn Michaels. Ihre beiden großen Leitermatches um den Intercontinental Title bei WrestleMania X 1994 und beim SummerSlam 1995 popularisierten die spektakuläre Matchart, die heute bei WWE und Co. zum Standardrepertoire gehört.

Waltman und Michaels waren wie Nash im wahren Leben gute Freunde Halls, die „Kliq“, die sie hinter den Kulissen mit dem jungen Triple H bildeten (der sich gerade selbst von schweren Herzproblemen erholt), war als mächtiger Freundeskreis berühmt und berüchtigt.

Scott Hall litt lange unter Sucht- und psychischen Problemen

Geschichte schrieb Hall dann 1996 mit seinem Wechsel zu WCW, wo er zusammen mit Nash und Hulk Hogan die revolutionäre nWo (New World Order) bergründete.

Halls Karriere war speziell gegen Ende überschattet von seiner langjährigen Alkoholsucht, die ihm schon lange größere gesundheitliche Schwierigkeiten bereitet hatte. Auch psychisch litt Hall lange unter großen Problemen, für Aufsehen sorgte 2011 in diesem Zusammenhang auch die Enthüllung, dass Hall vor seiner Wrestling-Karriere einen Menschen getötet hatte.

Hall wurde 1983 wegen Totschlags angeklagt, weil er infolge einer tätlichen Auseinandersetzung vor einem Nachtclub einen Mann erschossen hatte. Das Verfahren wurde aus Mangel an Beweisen eingestellt, sicher geklärt ist nur, dass Hall dem Mann die eigene Waffe abgenommen und abgedrückt hatte - aus Notwehr, wie er sagt.

Weder bei WWE noch in einer anderen großen Liga hielt Hall je den World Title, hielt bei WWE aber viermal den damals größer als heute präsentierten Intercontinental-Titel, bei WCW war er neunmal Tag Team Champion, meistens an der Seite von Nash, mit dem er das Duo The Outsiders formte.

2014 zog Hall in die WWE Hall of Fame ein, 2020 noch einmal als Teil der nWo.

