Wirtz von Bayer Leverkusen schwer verletzt: Köln-Profi Luca Kilian sorgt mit Post für Ärger

„Sorry Florian Wirtz. Mein Post gestern war natürlich keine Absicht. Wir sind ja alle Sportler - und es tut mir leid, dass du dich so schlimm verletzt hast. Alles Gute für deine Genesung!“, schrieb Kilian in seiner Instagram-Story.

Baumgart und Kessler mit klarer Meinung zu dem Verhalten der Fans

Thoma Kessler, Leiter der Kölner Lizenzspieler-Abteilung, hat sich am Montag bei der Familie Wirtz dafür entschuldigt. „Ich habe heute Morgen mit Florians Papa Hans telefoniert. Ich habe ihm gesagt, dass es mir leidtut, was am Sonntag auf seinen Jungen eingeprasselt ist. Ich finde, es ist wichtig, sich in dieser Sache zu positionieren. Da wurden Grenzen überschritten“, sagte Kessler dem Express.