Hertha BSC: Felix Magath will Abstieg verhindern - diese Baustellen muss er in Berlin beheben

Viel Zeit bleibt ihm allerdings nicht, denn die Hertha befindet sich nach fünf Niederlagen in Serie auf dem 17. Tabellenplatz der Bundesliga. Magath hat nur acht Spieltage Zeit, um den Hauptstadt-Klub vor dem Abstieg zu retten.

Auch wenn Magath sich erst noch ein genaues Bild machen will - SPORT1 listet schon einmal die größten Baustellen bei Hertha auf, die der neue Coach beheben muss.

- Hertha BSC: Keine Einheit und faules Obst

Bereits vor der Niederlage in Gladbach wies Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic darauf hin, dass die Mannschaft endlich wieder eine Einheit werden muss. Was sich wie eine Phrase anhört, ist bei Hertha BSC von essenzieller Bedeutung.

Und selbst Magath, der Hertha laut eigener Aussage in den vergangenen Jahren nicht allzu sehr verfolgt hatte, erkannte trotzdem bereits: „Bisher hatte ich den Eindruck, dass es keine so geschlossene Mannschaftsleistung gab.“

Klar ist: Wenn ein Bundesligist (mindestens) drei Trainer in einer Saison braucht, stimmt in der Regel auch in der Mannschaft etwas nicht. Das beweisen die Spieler Woche für Woche auf dem Platz.