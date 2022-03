NFL: Vollmer spricht über Brady-Comeback - "Das gibt nochmal ein Bang!"

Eigentlich hatte Tom Brady Anfang Februar seine erfolgreiche Karriere für beendet erklärt, nachdem es in den Tagen zuvor schon einige Gerüchte gegeben hatte.

Damit schien die Ära vom siebenmaligen Super-Bowl-Sieger eigentlich vorbei. Am Sonntag verkündete der 44-Jährige dann jedoch überraschend seinen Rücktritt vom Rücktritt und schockte damit alle Beteiligten . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Auch sein ehemaliger Teamkollege bei den New England Patriots, Sebastian Vollmer, war überrascht, aber auch gleichzeitig sehr erfreut, wie er im exklusiven SPORT1 -Interview verrät. Dabei sieht er einen möglichen Grund für das Comeback, die Rolle der Familie und die Auswirkungen auf die Free Agency.

SPORT : Herr Vollmer, was haben Sie im ersten Moment von Bradys Ankündigung gedacht - und wie denken Sie ein paar Stunden später darüber?

Sebastian Vollmer: Im ersten Schritt habe ich mich persönlich sehr gefreut. Danach habe ich an die deutsche Fan-Community gedacht und mich auch für sie gefreut. Das bringt für das Spiel in München nochmal einen richtigen Bang mit! Es ist einfach was anders, wenn Tom dabei ist. Es ist einfach richtig cool.