Kampfsport: „MMA FIGHTING Night“ LIVE auf SPORT1 - Auftakt am 2. April

Im Rahmen der Vereinbarung überträgt SPORT1 in diesem Jahr zehn Ausgaben der „MMA FIGHTING Night“ auf dem Regel-Sendeplatz am Samstagabend ab 23 Uhr mit nationalen und internationalen Top-Events, die auch im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps abrufbar sind.

Los geht es bereits am 2. April mit der National Fighting Championship (NFC) in Düsseldorf. Damit nicht genug, denn die neue Multisport-Streaming-Plattform SPORT1 Extra präsentiert darüber hinaus zeitnah ein umfangreiches Pay-Per-View-Angebot mit über 50 Live-Events von FIGHTING.de und Fight24 .

Auftakt der neuen MMA-Kooperation in Düsseldorf

Dirc Seemann, Director Special Projects SPORT1: „Mit der neuen „MMA FIGHTING Night“ am Samstagabend bieten wir der weltweit populären Kampfsportart im Free-TV und auf unseren digitalen Plattformen die passende mediale Bühne, um auch in Deutschland weiter zu wachsen. Darüber hinaus können wir mit den zahlreichen nationalen und internationalen Top-Events im MMA, aber auch im Boxen und Kickboxen unser stetig zunehmendes Pay-Per-View-Angebot auf SPORT1 Extra maßgeblich ausbauen.“

Michael Ortlepp, Geschäftsführer FIGHTING GmbH: „MMA hat in den letzten Jahren einen Quantensprung gemacht, was die Qualität des Sports und der Events angeht. Deutsche Kämpfer treten in den größten internationalen Ligen wie UFC, PFL, Bellator oder Oktagon an, in Deutschland sind die Hallen immer häufiger ausverkauft und es entwickeln sich mehr und mehr deutsche Stars, die eine riesige Fanbase haben. Deutschland ist auf dem besten Weg, wieder eine Kampfsportnation zu werden. Mit SPORT1 haben wir den perfekten Partner, um noch mehr Fans für diese faszinierende Sportart zu begeistern – sie verfügen über die Expertise, Reichweite und das passende Umfeld, um MMA in Deutschland auf ein ganz neues Level zu bringen.“