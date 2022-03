Bundesliga: Die Wirtz-Verletzung wird bei Bayer Leverkusen alles verändern - Kolumne

Dabei war nur wenige Stunden vor der Nachricht aus Berlin, gut 500 Kilometer weiter westlich, etwas passiert, das - in diesem Fall leider - ebenfalls so ziemlich alles hat, um Fußball-Deutschland länger zu beschäftigen!

Keine sportliche Niederlage in dieser Saison war für Bayer Leverkusen so ein Rückschlag wie der Kreuzbandriss des Youngsters. Schon während der Partie gegen Köln war zu spüren, wie sehr er seiner Mannschaft fehlte.

Ein Unterschiedsspieler wird fehlen

Wie sehr sie ihr Jahrhunderttalent brauchen, als Anspielstation, als Passgeber, aber, und das macht Wirtz so wahnsinnig besonders, eben auch schon als Typ, der vorangeht und andere mitzieht.

Wenn der 18-Jährige jetzt fehlt, fehlt der Werkself nicht nur einer von elf Spielern. Jeder einzelne, darüber sprachen die Bayer-Verantwortlichen auch am Abend nach dem schmerzlichen 0:1 gegen Köln schon, wäre leichter zu ersetzen als Florian Wirtz.

Sie werden ihr Spiel nun umstellen müssen, die Statik verändern. Leverkusen hat, gerade in der Offensive, viele herausragende Spieler. Aber sie sind, oder waren, eben auch und vor allem deswegen so gut, weil sie zum einen von Florian Wirtz immer wieder in Szene gesetzt wurden, und weil sie zum anderen neben ihm immer ihre Räume hatten.