FC Bayern: Ernst Thaler neuer Trainer-Entwickler am Campus

„Mit Ernst gewinnen wir einen erfahrenen Übungsleiter, der bereits im Bereich der Trainerqualifizierung als Verbandssportlehrer beim DFB, als Assistenztrainer bei den DFB U-Nationalmannschaften und als Leiter der Oliver Kahn Academy gearbeitet hat“, erklärte Holger Seitz, sportlicher Leiter am FC Bayern Campus, in einem offiziellen Statement.

Thaler tritt seine Aufgabe ab sofort an. Der 55-Jährige wolle seine „Erfahrung als Trainer und Ausbilder in die Trainerentwicklung am FC Bayern Campus einbringen“.