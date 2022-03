3. Liga: SV Meppen – MSV Duisburg, 1:2 (1:0)

Der Schiedsrichter schickte Florian Egerer vom Heimteam mit glatt Rot vom Feld (37.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Luka Tankulic mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für die Zebras. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der SV Meppen, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Die passende Antwort hatte Bakir parat, als er in der 48. Minute zum Ausgleich traf. Der Schiedsrichter zog die Rote Karte und beendete somit das Mitwirken von René Guder von Meppen (53.). Dass Duisburg in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Orhan Ademi, der in der 80. Minute zur Stelle war. Letzten Endes ging der MSV Duisburg im Duell mit dem SV Meppen als Sieger hervor.