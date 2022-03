Marokko: Fast 70 Hooligans nach Krawallen in Haft

Einen Tag nach den schweren Ausschreitungen im marokkanischen Fußball-Pokal befinden sich weiterhin fast 70 Krawallmacher in Polizeigewahrsam.

Das bestätigten die Behörden in Rabat auf Anfrage der französischen Nachrichtenagentur AFP . Rund 20 der festgesetzten Personen sind demnach noch minderjährig.

Ursprünglich hatten die Sicherheitskräfte am vergangenen Sonntag nach der Randale beim Spiel zwischen dem Armeeklub AS FAR Rabat und Maghreb Fez insgesamt 160 Hooligans, davon 90 Jugendliche, vorübergehend festgenommen.