FC Bayern: Diese Kader-Baustellen wollen Salihamidzic und Co. schließen

Julian Nagelsmann wünscht sich Verstärkungen für die kommende Saison. Die Verantwortlichen des FC Bayern um Hasan Salihamidzic sind bereits in der Spur. Gesucht werden vor allem drei Spielertypen.

Allerdings nicht im Offensivbereich – es sei denn, Angreifer wie Serge Gnabry oder Robert Lewandowski verlängern ihre 2023 auslaufenden Verträge nicht und werden wider Erwarten tatsächlich noch in diesem Sommer zu Verkaufskandidaten.

1. Ein kommunikativer Abwehrchef

Die Verantwortlichen planen derzeit nur fest mit dem Franzosen-Trio Lucas Hernández, Dayot Upamecano und Benjamin Pavard für die Innenverteidigung, sind sich aber bewusst, dass es seit dem Abgang von David Alaba vor allem an Führungsstärke im Abwehrverbund mangelt.

Sie würden gerne einen Spieler verpflichten, der nicht nur physische Präsenz mitbringt, sondern auch gut und deutlich kommuniziert. In dieses Profil passt Gleison Bremer, der schon länger auf dem Zettel der Münchner stehende Abwehrchef des FC Turin, mehr als beispielsweise Matthias Ginter. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Dass der Name Ginter trotzdem an der Säbener Straße diskutiert wird, hat primär wirtschaftliche Gründe. Der Profi von Borussia Mönchengladbach wäre ablösefrei zu bekommen, wohingegen der auch von Inter Mailand umworbene Bremer 20 bis 25 Millionen Euro kosten würde.

Im Fall Rüdiger würde aber in erster Linie das Gehalt eine große Hürde für die Bayern darstellen. Der 29-Jährige soll sogar mehr verlangen als sein Noch-Kollege bei Chelsea, Andreas Christensen. Der steht übrigens vor einem Wechsel zum FC Barcelona , weil die Katalanen seine Gehaltsforderungen von etwas mehr als zehn Millionen Euro brutto im Jahr erfüllen.

2. Ein offensivstarker Rechtsverteidiger

Die Baustelle hinten rechts bereitet den Kaderplanern schon länger Kopfzerbrechen. Und weil Pavard langfristig lieber innen verteidigen will und soll, dessen Backup Bouna Sarr keine Bayern-Qualität hat und Nagelsmann für sein bevorzugtes 3-4-3 System eine Art Gegenstück zu Linksverteidiger Alphonso Davies braucht, gewinnt die Suche auf dieser Position immer mehr an Wichtigkeit.

3. Ein neuer Tolisso fürs Mittelfeld

Da die Verantwortlichen aber mit zwei Abgängen in diesem Mannschaftsteil rechnen (die wahrscheinlichsten Kandidaten sind Corentin Tolisso und Marc Roca), suchen sie noch nach einem physisch starken Akteur mit Entwicklungspotenzial, der insbesondere Goretzka Konkurrenz macht. In anderen Worten: Ein neuer, nur weniger verletzungsanfälliger Tolisso soll her.