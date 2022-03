Für mehr Fairness - Riot verspricht Skin-Belohnungen!

Auch im Jahre 2022 wird geflamed, ge-spam-pinged und ge-ragequittet. Kaum vergeht ein Tag an dem man als ambitionierter League-Spieler nicht mindestens eine an einen selbst gerichtete Beleidigung oder schlimmer ein „kys“ (“Kill yourself) im Chat lesen muss. Toxizität ist in den falschen Lobbies nach wie vor all over the place.