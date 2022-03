NFL: Tom Brady tappt bei Comeback nicht in Falle wie Michael Jordan - Kommentar

Auf die Hammer-Rückkehr von Tom Brady in die NFL kann man auf zwei Arten reagieren: „Geil, er ist wieder da!“ oder „Warum zum Geier tut er sich das an?“

Geld, Titel, Rekorde - das alles hat er schon, sein Status als GOAT mindestens in der NFL ist längst zementiert. Brady muss niemandem etwas beweisen.

Michael Jordan als warnendes Beispiel?

Die NFL-Legende wird nicht in die gleiche Falle tappen wie einst Michael Jordan.

Dessen zweites NBA-Comeback bei den Washington Wizards würde wohl nicht nur so mancher eingefleischte Basketballfan gerne aus dem Gedächtnis löschen.

Denn auch wenn „His Airness" auch mit 38 bzw. 39 individuell noch stark spielte (über 20 Punkte im Schnitt) - seine Wizards waren einfach schlecht. In zwei Jahren keine Playoffs und trotz guter Momente für Jordan muss man in der Endabrechnung sagen: Dieses Comeback war traurig und hat ihm eher geschadet.

Warum Brady nicht in die Jordan-Falle tappt

Denn er hat auch mit 44 Jahren in der vergangenen Saison noch absolut auf MVP-Level abgeliefert und sein Team in die Playoffs geführt! Man kann valide diskutieren, ob er statt Aaron Rodgers nicht sogar hätte geehrt werden müssen.

Brady lässt augenscheinlich überhaupt nicht nach - ganz egal, was in seinem Pass steht. Dank seines rigorosen Gesundheits-Managements ist er mit seiner Spielweise auch nach 22 Spielzeiten in der Knochenmühle NFL noch locker fit genug.