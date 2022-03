Formel 1: "Schumacher könnte vorne mitfahren" - Experte Danner optimistisch

Christian Danner äußert sich im AvD Motor & Sportmagazin zur kommenden F1-Saison. So schätzt er die Zukunft von Mick Schumacher ein.

Die Formel-1-Saison steht in den Startlöchern und SPORT1 -Experte Christian Danner traut Mick Schumacher einiges zu.

„Haas ist eine Kopie von Ferrari und rückt so von hinten in die Mitte, die enorm breit ist“, erklärte Danner im SPORT1 AvD Motor & Sport Magazin. Seiner Einschätzung nach könnte es deswegen sein, dass Schumacher gerade in der ersten Saisonhälfte „durchaus vorne mitfahren“ kann, wenn die Teams noch keine Updates gemacht haben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)