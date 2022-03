Erfolgreichste Animationsserie: Arcane räumt 9 Annie Awards ab

Bei den Annie Awards wurde die League of Legends Adaption Arcane in neun Kategorien ausgezeichnet. Damit gilt sie als erfolgreichste Animationsserie des letzten Jahres.

Arcane eroberte im vergangenen Jahr die Herzen von Fans wie auch Neulingen im Sturm. Die League of Legends Adaption bestach durch lupenreine Animationen und ihren ganz eigenen Stil. Die Qualität der Serie wurde im Rahmen der Annie Awards nun auch von einem Expertengremium bestätigt - und ganze neunmal ausgezeichnet.

Arcane holt neunmal Animations-Oskar

Alle Kategorien, in denen Arcane einen Annie Award 2022 gewonnen hat:

Auch wenn viele Episoden eine Auszeichnung erhielten, stechen besonders zwei aus der Menge hervor: „When These Walls Come Tumbling Down“ (Episode 6) und „The Monster You Created“ (Episode 9) wurden jeweils dreimal ausgezeichnet.