Premier League: Erik ten Hag zu Zukunft bei Manchester United mit Ralf Rangnick

Und auch der 52 Jahre alte Coach von Ajax Amsterdam scheint sich den Job im Theatre of Dreams vorstellen zu können. Zumindest macht sich ten Hag schon Gedanken, wie eine mögliche Zusammenarbeit mit Ralf Rangnick aussehen könnte, der nach der Saison vom Posten des Interimstrainers in eine beratende Rolle wechselt.

Dabei bezog sich der Mann aus Haaksbergen auf seine Erfahrungen, die er während seiner Zeit in Deutschland bei Bayern München II (2013 bis 2015) gesammelt hatte.

Erik ten Hag: „Ich liebe das deutsche Modell“

„Ich liebe das deutsche Modell. In Deutschland ist es üblich, dass die Sportdirektoren direkt neben dir auf der Bank sitzen“, erklärte er in der englischen Tageszeitung Mirror :

„Ich kann nur die Vorteile eines Sportdirektors sehen, der auf der Bank sitzt und Ihnen nahe steht. Ich will einen Sportdirektor, der ehrlich und geradlinig sein kann. Wenn etwas nicht stimmt, weiß man schnell Bescheid und kann es sich ins Gesicht sagen lassen, weil man jeden Tag miteinander arbeitet.“

Frustration als Grund für Ajax-Abgang?

„Die Lebensdauer unserer Mannschaft war in den letzten Jahren immer kurz“, benannte er diesen Umstand als Grund für sein Umdenken. Zwar habe er Verständnis für Spielerverkäufe, jedoch können man einen solchen Aderlass nicht verkraften, „wenn man weiterhin in der Champions League eine wichtige Rolle spielen will. Dafür braucht man große Spieler - und die kann Ajax nicht kaufen.“