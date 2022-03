Schumacher vor Duell mit Magnussen: "Ich weiß, was ich kann"

„Er war nur ein Jahr raus aus der Formel 1 und ist davor sehr lange dabei gewesen“, sagte Schumacher am Montag bei Sky : „Ich weiß aber, wo ich stehe und was ich kann, das schüchtert mich daher nicht ein.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Magnussen fährt ab dem ersten Rennen des Jahres am kommenden Sonntag in Bahrain wieder für das Haas-Team, für das er schon von 2017 bis 2020 im Cockpit saß. Zuvor war der Däne seit 2014 schon für McLaren und Renault an den Start gegangen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)